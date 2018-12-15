"هيئة المحاسبين": مشروع التسجيل المهني للوافدين في مراحله الأخيرة

أكد الدكتور أحمد عبدالله المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن مشروع التسجيل المهني للوافدين في مراحله الأخيرة، الذي سيلزم جميع الوافدين العاملين في القطاع المحاسبي والبالغ عددهم 141 ألف وافد من التسجيل بعضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتحقق من سلامة شهاداتهم التعليمية، ويساعد في وضع الخطط المستقبلية المبنية على تمكين الجهات ذات العلاقة من توطين مهنة المحاسبة والمراجعة التي تتطلب قدرات وطنية متمكنة.

وقدم المغامس عرضا عن واقع سوق مهنة المحاسبة الحالي ومتطلباته ومستقبله، موضحا دور الهيئة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وإيجاد مزيد من التناسق بين العملية التعليمية في اختصاصات المحاسبة وبين متطلبات شغل الوظائف في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل (مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل) التي نظمتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برعاية الدكتور ماجد عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، وشهدت الورشة مشاركة 31 جامعة على مستوى المملكة وممثلين القطاع الحكومي والخاص وعدد من الجهات المهنية الدولية.

وأكد المهندس ماجد عبدالله البواردي نائب وزير التجارة والاستثمار، أن التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات المال والأعمال في المملكة تلقي على عاتق القائمين عليها مهمة مسايرة ومواكبة لهذه التطورات بما يساعد على اتخاذ القرارات التي تكفل الأداء الجيد على أسس مستدامة وتعزز من فرص النمو الاقتصادي وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن وتمكينهم في القطاع الخاص.

وأعلن أن وزارة التجارة والاستثمار تعمل بالمشاركة مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على مشروع إيجاد منشآت متخصصة في خدمات المحاسبة وضريبة القيمة المضافة، حيث تم الانتهاء من إعداد الإطار العام لقواعد الترخيص بما يتيح فرصًا وظيفة للشباب السعودي.

وتم من خلال ورشة العمل طرح المحاور التي تخص المناهج التعليمية وتحديات سوق العمل والعمل على تطوير المناهج لمواكبة احتياجات المستقبل في مهنة المحاسبة التي تشهد تقدما ونموا نحو تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".

واستعرضت الورشة أهم المحاور التي يتطلبها سوق العمل الحالي والخاصة بالتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات لمواكبة احتياجات السوق وتوطين المعرفة عن طريق تدريب الميداني. وشملت الورشة استعراض محور الشهادات المهنية وتعزيز ثقافتها لدى طلاب المحاسبة وإيضاح الدور الكبير الذي تلعبه الشهادات المهنية ومستقبلها في المهنة. حيث شارك في طرح المحاور نخبة متميزة من المختصين في المحاسبة والمراجعة من أكاديميين ومهنيين أسهموا بدورهم في تقديم الآراء والمقترحات التي تخدم مستقبل توطين المهنة وتحديات سوق العمل.

وأطلقت الهيئة خلال ورشة العمل "عضوية الطالب" التي سيستفيد منها 43 ألف طالب وطالبة حيث ستسهم في تطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية أثناء دراستهم وتقديم عديد من المزايا لهم.

يذكر أن الهيئة قامت بإطلاق عدد من الدورات التدريبية في مجال المحاسبة والمراجعة وضريبة القيمة المضافة عبر منصة دروب التعليمية ليستفيد منها الطلاب والطالبات المهتمون في تمكين أنفسهم والتأهيل قبل الدخول لسوق العمل.