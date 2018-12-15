البنوك التجارية الصينية تسجل نموا في أرباحها بنسبة 7.1% في 2018

توقع بنك الاتصالات الصيني أن تسجل البنوك التجارية الصينية أداء جيداً في العام الجاري ، بنمو حجم أرباحها الصافية المُجمّعة بنسبة 1ر7 بالمئة على أساس سنوي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وأظهرت نتائج توقعات التقرير الذي أصدره البنك احتمال أن تبلغ الأرباح الصافية المجمعة للبنوك المُقرضة أعلى مستوى لها منذ عام .2015

وتوقع تقرير البنك مواصلة البنوك التجارية الصينية تسجيل مستويات ربحية جيدة في عام 2019، وارتفاع أرباحها الصافية المُجمّعة ما بين 5 إلى 8 بالمئة، مقارنة مع العام الجاري، بينما ستظل معدلات القروض المتعثرة عند أقل من 9ر1 بالمئة على أساس سنوي، لتبقى دون 2 بالمئة في العام المقبل .