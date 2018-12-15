مستشار مالي صيني : على بكين أن تدافع عن عملتها عند 7 يوانات للدولار

قال شنغ سونغ تشنغ المستشار لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم السبت إن على الصين ألا تسمح لعملتها المحلية بالهبوط دون 7 يوانات للدولار وإلا ستصبح محاولات تحقيق استقرار العملة أعلى كلفة على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. وأبلغت مصادر مطلعة على السياسة النقدية رويترز في أكتوبر بأن الصين ستستخدم على الأرجح احتياطياتها الضخمة من العملة لوقف أي هبوط حاد دون مستوى 7 يوانات للدولار المهم نفسيا، لأن ذلك قد يتسبب في مضاربات ونزوح كبير لرأس المال.

ووفقا لموقع الإعلام المالي (وول ستريت سي.إن) قال تشنغ خلال منتدى في شنغهاي نظمه الموقع "إذا نزلنا عن هذه النقطة المهمة سيكون علينا أن ندفع تكلفة أكبر لتحقيق استقرار أسعار الصرف". أضاف تشنغ أن تحقيق استقرار سعر صرف اليوان سيحتاج إلى قدر أقل بكثير من احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين عندما تكون العملة المحلية عند 6.7 أو 6.8 يوان للدولار لكن هذا القدر قد يرتفع بشدة إذا كان سعر الصرف دون 7 يوانات. وأشار إلى أن إنفاق قدر محدد من أجل الدفاع عن سعر الصرف هو في حد ذاته وسيلة للمحافظة على الاحتياطيات لأنه إذا توقعت السوق هبوطا سريعا في قيمة العملة لن تكون الاحتياطيات قادرة على الحيلولة دون هبوط القيمة. وقال "الأمر الأكثر أهمية لنا الآن هو تحقيق استقرار أسعار الصرف وليس ما يسمى بإصلاح سعر الصرف أو تدويل اليوان". وخسرت العملة الصينية نحو 7% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام وتقترب من 7 يوانات للدولار والذي كانت آخر مرة تسجله فيها خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.