"فيسبوك" تعترف بتسريب صور ملايين المستخدمين

اعترفت شركة فيسبوك بوجود ثغرة برمجية في تطبيقاتها ساهمت بتسريب صور تعود لنحو 6.8 مليون مستخدم. وفي بيان لها أوضحت الشركة أن هذا الخلل البرمجي مكّن مطوري تطبيقات الهواتف الذكية من الوصول إلى صور نحو 6.8 مليون مستخدم لفيسبوك عبر الهواتف بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن البيانات التي تسربت تشمل الصور التي حمّلها مستخدمو فيسبوك في تطبيقات هواتفهم ولم ينشروها، أو تلك التي حمّلوها عبر خاصية "stories" في فيسبوك في الفترة ما بين 13 و 25 سبتمبر الفائت. وأكدت "فيسبوك" أن خبراءها اكتشفوا الثغرة البرمجية التي تسببت بهذه المشكلة وعالجوها، وسيقومون بإعلام المستخدمين التي تضررت حساباتهم، ويطالبون مطوري التطبيقات الذين حصلوا على هذه الصور بالتخلص منها وعدم نشرها. وتعتبر هذه الفضيحة هي الثانية من نوعها لـ"فيسبوك" هذا العام، فمنذ فترة اعترفت الشركة بتسريب بيانات لنحو 50 مليون من مستخدمي موقعها أيضا.