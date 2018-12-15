اتحادات اقتصادية ألمانية تحذر من مغبة "بريكست" فوضوي

حذرت اتحادات اقتصادية بارزة في ألمانيا من العواقب الوخيمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إريك شفايتسر،"خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد الاقتصاد الألماني أيضا بتأثيرات ضخمة... من الممكن أن يؤدي إلى فقدان الوظائف والرفاهية". من جانبه، تحدث رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف، عن موقف "مأساوي"، وقال: "أي مماطلة تنطوي على خطورة بالغة. الاقتصاد في النهاية بحاجة إلى وضوح". وذكر كيمبف أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي التخلي عن إبرام اتفاقية خروج مع بريطانيا، وقال: "يتعين على الأوساط السياسية في المملكة المتحدة أن تعي جدية الوضع... أمامنا أقل من ثلاثة أشهر، فلا ينبغي السماح لأحد باللعب. بدون اتفاقية، لن تكون هناك أيضا المرحلة الانتقالية التي تحتاجها شركاتنا بشدة". وقال شفايتسر: "يجب أن يكون من الواضح ما يدور حوله الأمر: بريطانيا خامس أكبر سوق للتصدير بالنسبة لألمانيا. أكثر من 750 ألف فرصة عمل في ألمانيا تعتمد على التصدير لبريطانيا. حجم صادراتنا مع بريطانيا تراجع منذ قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 5%".