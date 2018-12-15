525.4 مليار ريال أرباح المصارف خلال 17 عاما .. 40 % منها لـ «الراجحي» و«الأهلي»

بلغت قيمة أرباح المصارف السعودية منذ عام 2002 حتى نهاية الربع الثالث 2018 نحو 525.36 مليار ريال أي خلال قرابة 17 عاما، فيما جاء عام 2017 الأعلى بأرباح قيمتها 44.96 مليار ريال.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للمصارف السعودية، استحوذ "مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي التجاري" على 39.9 في المائة من أرباح المصارف خلال الفترة نفسها.وبلغت أرباح "مصرف الراجحي" نحو 107.27 مليار ريال تشكل نحو 20.4 في المائة، فيما بلغت أرباح "البنك الأهلي التجاري" نحو 102.273 مليار ريال تمثل نحو 19.5 في المائة من مجموع أرباح المصارف. وجاء في المركز الثالث "سامبا" بـ 70.81 مليار ريال تمثل نحو 13.5 في المائة، والمركز الرابع "بنك الرياض" بـ 51.88 مليار ريال تشكل نحو 9.9 في المائة، والخامس بنك "ساب" بـ 48.93 مليار ريال تمثل نحو 9.3 في المائة.ثم في المركز السادس "البنك السعودي الفرنسي" بـ 45.71 مليار ريال تشكل نحو 8.7 في المائة، وفي الترتيب السابع "العربي الوطني" بـ 37.49 مليار ريال تمثل نحو 7.1 في المائة. وفي المركز الثامن "البنك الأول" الذي كان اسمه سابقا "البنك السعودي الهولندي" بأرباح قيمتها 17.29 مليار ريال تمثل نحو 3.3 في المائة من المجموع.تاسعا حل "البنك السعودي للاستثمار" بـ 16.01 مليار ريال تشكل نحو 3 في المائة، وعاشرا حل "مصرف الإنماء" بـ 11.28 مليار ريال، علما أن المصرف حقق أرباحا أعلى من بنك الجزيرة وقد أسس المصرف بعد تأسيس بنك الجزيرة بـ 31 عاما.وفي المركز الحادي عشر حل بنك "الجزيرة" بأرباح قدرها 10.07 مليار ريال تمثل 1.9 في المائة من المجموع، وفي المركز الثاني عشر والأخير حل بنك "البلاد" بأرباح قدرها 6.34 مليار ريال تشكل نحو 1.2 في المائة من المجموع.إلى ذلك، حققت المصارف أعلى أرباح سنوية في عام 2017 بنحو 44.96 مليار ريال، تلاها عام 2015 بـ 43.71 مليار ريال، ثم 2014 بـ 41.46 مليار ريال. أما عام 2016 فبلغت أرباح المصارف خلاله نحو 41.35 مليار ريال، وعام 2013 بـ 37.62 مليار ريال، وعام 2006 بـ 35.36 مليار ريال، ثم عام 2012 بـ 35.1 مليار ريال، وعام 2011 بـ 31.62 مليار ريال.في حين بلغت أرباح المصارف في عام 2007 نحو 30.22 مليار ريال، و2005 بـ 26.94 مليار ريال، وعام 2010 بـ 26.71 مليار ريال، وعام 2008 بـ 36.33 مليار ريال، و2009 بـ 26.26 مليار ريال.ثم جاء عام 2004 بأرباح إجمالية 16.84 مليار ريال، وعام 2003 بـ 12.45 مليار ريال، وأخيرا عام 2002 بـ 10.69 مليار ريال.* وحدة التقارير الاقتصادية