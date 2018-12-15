ثالث ارتفاع أسبوعي للأسهم المحلية يضيف 17 مليار ريال إلى قيمتها السوقية

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي لتغلق عند 7914 نقطة رابحة 65 نقطة بنسبة 0.83 في المائة.

وزادت القيمة السوقية 17 مليار ريال لتصل إلى 1.87 تريليون ريال، حيث جاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق الذي أشار إلى استمرارية ارتفاع السوق.

وعجز المؤشر في نهاية الأسبوع تجاوز متوسط 200 يوم الذي فشل في تجاوزه خلال الأشهر الأربعة الماضية، رغم محاولات عدة، حيث إن المتوسط سيكون فاصلا يحدد استكمال موجة الارتفاع الحالية أو انتهاءها.

ويتداول المتوسط في مستويات 7940 نقطة مقاومة، حيث إن تجاوزها سيزيد من شهية المخاطرة وزيادة السيولة الشرائية في السوق، ما سيدفع بالمؤشر إلى زيادة مستوياته الأعلى خلال العام الجاري عند 8500 نقطة.

وعجز السوق في تجاوز تلك المستويات سيعطي إشارة إلى أن القوى الشرائية ليست قوية بما فيه الكفاية للحفاظ على موجة الارتفاع الحالية، ما سيدفع بمتعاملين إلى الاتجاه نحو البيع لتحقيق المكاسب الرأسمالية التي تحققت خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يزيد من الضغوط البيعية للسوق. وتبقى مستويات 7770 نقطة حاجز دعم.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسته الأسبوعية عند 7914 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 7926 نقطة رابحا 0.99 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7793 نقطة فاقدا 0.71 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7914 نقطة رابحا 65 نقطة بنسبة 0.83 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 37 في المائة بنحو 6.5 مليار ريال لتصل إلى 11.3 مليار ريال، بمعدل 23 ألف ريال.

بينما الأسهم المتداولة تراجعت 26 في المائة بنحو 186 مليون سهم متداول لتصل إلى 531 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 20 في المائة بنحو 128 ألف صفقة لتصل إلى 499 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، إذ تصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 1 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.17 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.12 في المائة.

وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه "التأمين" بنسبة 18 في المائة بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة ملياري ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "عناية" بنسبة 33 في المائة ليغلق عند 19.90 ريال، يليه "أليانز إس إف" بنسبة 21.4 في المائة ليغلق عند 31.70 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 25.05 ريال. وتصدر المتراجعة "سويكورب وابل ريت" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 8.51 ريال، يليه "ميفك ريت" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 8.52 ريال، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 15.54 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 796 مليون ريال، وحل ثالثا "صادرات" بقيمة 588 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية