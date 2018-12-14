13 نقطة تجمع.. النقل ترددي

لم تكن آلية دخول وخروج جمهور سباق السعودية للفورمولا إي ـ الدرعية، بأقل من جمالية الحدث الرياضي الكبير أو فعالياته المصاحبة الرائعة التي تستضيفها الدرعية التاريخية، حيث وفرت اللجنة المنظمة للسباق بالتعاون مع الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عشرات الحافلات لنقل الجماهير مجانا.وحددت اللجنة 13 نقطة تجمع تكون مواقف سيارات الجماهير، تتوافر فيها خدمة "اركن وتنقل" على مدار الساعة، هي: مواقف جامعة الملك سعود، ومواقف فنادق الفيصلية، نارسيسوس، حياة ريجنسي، فور سيسونز، هوليداي إن الميدان، هوليداي إن العليا، ألوفت، موفمبيك الرياض، ماريوت شارع الملك سعود، دوبل تري هيلتون، إضافة إلى مواقف بانوراما مول، ورياض بارك مول.وشددت اللجنة المنظمة للسباق أنه لن يتوافر مواقف أو منطقة دخول للسيارات إلى الدرعية منعا باتا، مجددة تأكيدها أن الدخول يكون فقط عبر الحافلات المخصصة للنقل.وأصبحت انسيابية دخول وخروج الجماهير من وإلى حلبة السباق، ملفتة للمشاركين في السباق ومحل إعجاب كبير من الجماهير أنفسهم، خاصة معرفة حامل كل تذكرة، الحافلة التي ستقله إما بلون السوار أو رموز تذكرته وطريقة توجهه للمنطقة الخاصة به.