الصيانة سريعة .. الوقت محدد

بعد أن أتمت الفرق الفنية تركيب سيارات السباق وتجهيزها وأيضا إخضاعها للاختبارات الدقيقة للتأكد من جاهزيتها، تبقى التأكد من جاهزية أعضاء الفريق وسرعتهم في إنجاز الصيانة السريعة أثناء السباق في أقصر مدة محددة.وأكد لـ "الاقتصادية" مسؤول إحدى الفرق أن جاهزية الفريق الفني وسرعته، تعد من أهم العوامل التي تساعد السائق على تحقيق أرقام قياسية وقال "إذا انتهت مهمة تجهيز السيارة، أجمع الفريق وأطلب منهم تغيير أجزاء من السيارة قد تتعرض للاصطدام أو تغيير الإطارات، وأضع وقتا محددا وأطلب منهم إنهاء المهمة خلال هذا الوقت".وزاد "أحيانا اضطر إلى إعادة التدريب أكثر من مرة حتى يتقن أعضاء الفريق عملهم في الوقت المحدد".