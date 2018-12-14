الفورمولا .. اختبارات الأداء ناجحة

أكد لـ "الاقتصادية" أنتوني كلايمند، رئيس فريق الأمن والسلامة، في بطولة الفورملا إي الدرعية نجاح اختبارات الأداء التي تمت أمس في مضمار السباق وقال "الاختبارات لم تكن مقتصرة فقط على سيارات السباق بل تجاوزتها إلى اختبار سيارت الأمن والسلامة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية ويتم استخدامها لأول مرة في سباقات الفورملا إي".وزاد "لدينا سيارات خاصة بالأمن والسلامة وتأكيد تطبيق أعلى المعايير خلال مجريات السباق والتي ستباشر أي حادث يحصل في الميدان وتتعامل معه بشكل سريع، إضافة إلى سيارات طبية رياضية تعتمد على الطاقة الكهربائية وتدخل في حال تعرض أي متسابق للإصابة".مشيرا إلى أن سيارات فريقه ستنتشر في أماكن عديدة على مسار السباق وستكون على أهبة الاستعداد للتدخل السريع في الحالات الطارئة.