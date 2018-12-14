روني: السعودية قدمت اسما جديدا

أكد الإنجليزي واين روني، النجم السابق لنادي مانشيستر يونايتد، ومنتخب بلاده، أن رياضة الفورمولا إي، من الرياضات المفضلة لديه بعد كرة القدم التي يحرص على حضور منافساتها في حال سنحت له الفرصة، وقال "تلقيت دعوة من قبل اللجنة المنظمة لبطولة فورمولا إي - الدرعية، حرصت على قبولها والحضور لأسباب عديدة منها أن هذه البطولة تعد الأولى التي يستخدم فيها الجيل الثاني من سيارات السباق إضافة إلى أنها تقام لأول مرة في بلد جديد".وزاد "من خلال تجاربي السابقة في حضور فعاليات الفورمولا، أجد أن السعودية استطاعت تقديم اسم جديد في عالم استضافة هذه البطولات، التنظيم كان رائعا جدا، والتجهيزات المصاحبة للبطولة كانت على مستوى عال".