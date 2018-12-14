شركة تدفع 100 ألف دولار لمن ينجح في الابتعاد عن هاتفه المحمول عاما كاملا

دعت شركة أمريكية الناس إلى الدخول في مسابقة هاتفية "غريبة"، مقابل مكافأة مادية ضخمة، لمن ينجح في الابتعاد عن هاتفه الذكي عاما كاملا.وأعلنت شركة "فيتامين ووتر" للمشروبات أنها ستمنح 100 ألف دولار للشخص الذي يستطيع الابتعاد عن استخدام هاتفه الذكي عاما كاملا، وذلك بحسب "سكاي نيوز".وفي إعلانها "الغريب"، قالت الشركة إن على المشترك إعلان رغبته في المشاركة بنشر منشور على موقع تويتر أو إنستجرام، باستخدام وسم "بدون هاتف لسنة كاملة" ورمز "مسابقة"، وذكر نوع الفعاليات التي بإمكان الشخص فعلها دون هاتفه.وستختار الشركة المتسابقين يوم 22 يناير، كما ستوفر لهم هاتفا "بدائيا" يعود إلى فترة التسعينيات، للاستخدام من أجل إجراء المكالمات الهاتفية.وستتأكد الشركة من صدق المشتركين في المسابقة بإجبارهم على الإجابة عن عدة أسئلة، باستخدام جهاز كشف الكذب.وستكافئ الشركة الشخص الذي يستطيع الصمود نصف سنة فقط، دون استخدام هاتفه الذكي، بمبلغ عشرة آلاف دولار.وقالت الشركة إن بإمكان الشخص استخدام جهاز الكمبيوتر، لكن يمنع عليه استخدام الهواتف الذكية أو الألواح الإلكترونية، مثل آيباد.