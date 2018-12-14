السعودية ترحب بنتائج اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب السعودية بما تم التوصل إليه من اتفاق في السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية والوفد الحوثي. مؤكدا بأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه. وقال المصدر إن المملكة تثمن دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق كما تثمن لمملكة السويد استضافتها للمفاوضات.

وأضاف أن على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وهو ما سعت إليه المملكة ودول التحالف وما تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن نحو الاستقرار والنماء. وأكد المصدر المسؤول أن تسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة هامة للمساعدة في رفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني وإيصال المساعدات إلى مستحقيها. واختتم المصدر تصريحه مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني.