تراجع مبيعات السيارات الجديدة بالاتحاد الأوروبي في نوفمبر للشهر الثالث على التوالي

أظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي. وألقت رابطة شركات تصنيع السيارات الأوروبية باللوم في هذا التراجع على معايير الانبعاثات الجديدة التي تم تطبيقها في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي. وذكرت الرابطة في بيان: "قبل تطبيق اختبارات الانبعاثات الجديدة في أيلول/سبتمبر، كان تسجيل السيارات الجديدة قفز بنسبة 2ر31 بالمئة في أغسطس، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب في الشهور التالية". وزادت مبيعات السيارات في أغسطس بفضل الخصومات التي قدمتها الشركات قبل تفعيل معايير الانبعاثات الجديدة. وبشكل إجمالي، تم ترخيص قرابة 12ر1 مليون سيارة جديدة في تشرين ثان/نوفمبر.