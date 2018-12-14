الشواف: في ذكرى البيعة.. قيادة حكيمة ومملكة قوية ووطن متماسك

قال المهندس فخر الشواف الرئيس التنفيذي لشركة البواني المحدودة "نحتفي جميعا مع حلول الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـــ حفظه الله ــــ مقاليد الحكم في مملكتنا العربية السعودية الفتية بقلوب يغمرها الحب، بحلاوة الأمن والاطمئنان، وطلاوة الإنجازات، وديمومة العطاءات، في شتى مجالات الحياة وفي مختلف الأصعدة والمناطق". وأضاف المهندس الشواف "تشهد المملكة منذ مبايعته ـــ حفظه الله ـــ العديد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات استثنائية وعملاقة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته". وأبان الرئيس التنفيذي لشركة البواني المحدودة قائلا "بصفتي مواطن سعودي يفخر بوطنيته أقول بكل ثقة ويقين يملأ القلب ويغمر الروح إن ما يحمله جموع الشعب السعودي من انتماء لوطنه وولاء لقيادته، وهنا أستعير وصف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للمواطن بـ "العظيم"، وقوة همته بـ "جبل طويق، هذا الوصف الذي يعبر ببلاغة عن تقدير متبادل تكنه القيادة لمواطنيها، وعن ثقة تعم الجميع في وطن معطاء وقيادة حكيمة تعمل لصالح مواطنيها وبلادها". وفي ختام حديثه قال المهندس الشواف يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منسوبي شركة البواني أن أرفع كل آيات التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة، داعيا المولى ـــ عز وجل ـــ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يطيل في عمره ويبارك له في عمله، وأن يعينه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها، ويكتب النصر والتأييد لجنود الوطن المرابطين على الحدود، وأن يرد عن المملكة كيد الأعداء".