بحضور الملك ورئيس الحكومة .. السعودية وتونس توقعان اتفاقيتين ومذكرة تفاهم





بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، جرى أمس في قصر العوجا بالدرعية توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وتونس.

وقع من جانب المملكة أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، ومن الجانب التونسي زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية) بين الصندوق السعودي للتنمية وتونس، واتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بين الصندوق السعودي للتنمية وتونس، ومذكرة تفاهم منحة السعودية لمشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس، بين السعودية وتونس.

حضر توقيع الاتفاقيات، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، وعادل الجبير وزير الخارجية، ومحمد العلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس.

كما حضرها من الجانب التونسي، عمر الباهي وزير التجارة، وإياد الدهماني وزير العلاقات مع مجلس النواب الناطق الرسمي باسم الحكومة، ولطفي بن قائد سفير تونس لدى المملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل أمس، في قصر العوجا بالدرعية، يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية.

ورحب خادم الحرمين الشريفين به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أعرب الشاهد عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

ثم صافح رئيس الحكومة التونسية الأمراء والوزراء. وصافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس الحكومة التونسية.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس الحكومة التونسية والوفد المرافق له.