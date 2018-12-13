تراجع أسعار الواردات أمريكية بنسبة 1.6% في نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس تراجع أسعار واردات الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات في ظل التراجع السريع لأسعار الوقود.

وذكرت الوزارة أن أسعار الواردات تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6% شهريا، بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% خلال أكتوبر الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 0.9% فقط خلال الشهر الماضي.

وسجلت أسعار الواردات أكبر تراجع شهري لها منذ أغسطس 2015، لكنها مازالت أعلى بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

جاء التراجع الكبير في أسعار الواردات على خلفية تراجع أسعار الوقود خلال الشهر الماضي بنسبة 11% شهريا، بعد ارتفاع بنسبة 3.2% خلال أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه، تراجع سعر النفط بنسبة 12.1% خلال الشهر الماضي وهو ما بدد تأثير ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 12.8% خلال الشهر نفسه.

وفي حال استبعاد تأثير التراجع الحاد لأسعار الوقود، فإن معدل تراجع أسعار الواردات خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.3% بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال أكتوبر الماضي.

في المقابل تراجعت أسعار الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9% بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة، لتسجل الأسعار أكبر تراجع لها منذ يناير 2016.

كان المحللون يتوقعون تراجع أسعار الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% بعد ارتفاع بنسبة 0.4% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وجاء التراجع الأعلى من التوقعات خلال الشهر الماضي على خلفية التراجع الحاد لأسعار صادرات المنتجات غير الزراعية، وهو ما بدد تأثير الارتفاع في أسعار الصادرات الزراعية.

وقد تراجعت أسعار الصادرات غير الزراعية بنسبة 1.9% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% خلال أكتوبر الماضي.

وزادت الصادرات الزراعية بنسبة 1.8% بعد تراجع بنسبة 0.2% خلال الفترة نفسها.