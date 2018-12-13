"هيرميس" تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 13-14% في 2019

قال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، اليوم الخميس إن المجموعة تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى ما يتراوح بين 13 بالمئة و14 بالمئة في 2019.

وذكر شمس الدين في مؤتمر صحفي للمجموعة بالقاهرة أنه يتوقع أيضا تراجع أسعار الفائدة بواقع نقطتين مئويتين في العام المقبل، مضيفا أن خفض أسعار الفائدة بمصر "مسألة وقت".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني من 17.7 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

كان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو تموز 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة مستقرة، ليظل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75 في المئة وسعر فائدة الإقراض عند 17.75 في المئة.