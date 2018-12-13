"المركزي التركي" يبقي على سعر الفائدة عند 24 %

أعلن البنك المركزي التركي اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة عند 24 في المئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع. وجاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس بعد تراجع معدلات التضخم في نوفمبر الماضي.

وقال البنك إن "بيانات تم نشرها حديثًا تظهر أن إعادة التوازن للاقتصاد أصبحت أمرًا ملموسًا بصورة أكبر"، إلا أنه أضاف أن "تباطؤ النشاط الاقتصادي لا يزال مستمرًا ".

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، فقد تراجع التضخم على أساس سنوي إلى 21.6 في المئة في نوفمبر الماضي، مقابل 25.2 في المئة في أكتوبر الماضي.