طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع قرب أدنى مستوى في 49 عاما

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ليقترب من أدنى مستوى في 49 عاما مما قد يقلص مخاوف بشأن حدوث تباطؤ في سوق العمل والاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت بمقدار 27 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 206 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر.

وشهد الأسبوع السابق أكبر انخفاض في طلبات إعانة البطالة الأمريكية منذ أبريل نيسان عام 2015. وسجلت الطلبات 202 ألف طلب في منتصف سبتمبر أيلول وكان هذا أدنى مستوى منذ ديسمبر عام 1969.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة بمقدار ألفي طلب عن القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 225 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وزادت الطلبات للأسبوع الثالث على التوالي حتى لامست أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 235 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 نوفمبر.

وتراجع المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 3750 طلبا إلى 224 ألفا و750 طلبا في الأسبوع الماضي.

وينظر مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى سوق العمل قريبة من وضع التوظيف الكامل في ظل معدل بطالة يقترب من أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7 بالمئة.

