المركزي الأوروبي يقرر وقف شراء السندات نهاية 2018

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى له عند 0% .

جاء ذلك في آخر اجتماع يعقده مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأعضائه الـ25، في عام .2018

يأتي القرار في ظل الشكوك التي تتعلق بحالة الاقتصاد العالمي، والتوترات في الأسواق المالية العالمية، وعلى الساحة السياسية الأوروبية.

كما أكد البنك، ومقره مدينة فرانكفورت الألمانية، إنهاء برنامجه لشراء السندات ديسمبر الجاري، بعدما استمر حوالي أربع سنوات.

وتبلغ قيمة برنامج شراء السندات 6ر2 تريليون يورو (ثلاثة تريليون دولار).

وأوضح البنك بمقره أنه سيضخ مليارات إضافية في الأوراق المالية لشركات ودول حتى نهاية 2018 "فقط".