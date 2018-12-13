الذهب دون تغير مع استقرار الدولار وصعود الأسهم

لم يطرأ تغير يذكر على الذهب اليوم الخميس في ظل استقرار الدولار وصعود الأسهم بفعل مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي مرتفع متجاوزا سعر الذهب.

وفي الساعة 0657 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب والعقود الأمريكية الآجلة للمعدن مستقرين عند 1245.74 دولار للأوقية (الأونصة) و1250.3 دولار للأوقية على الترتيب.

وقال ستيفن إينس مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا في سنغافورة "معنويات السوق محايدة اليوم... حصلنا على أجواء إيجابية أكثر بعض الشيء عما توقعنا على صعيد توترات التجارة الأمريكية الصينية، وهو ما يكبح فرص الصعود.

"الدولار لم يتحرك تحركا يذكرا وتلك هي شارة الذهب الحقيقية نظرا لاستمرار ترابطهما."

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.063 بعد أن انخفض عن أعلى مستوى في شهر خلال الليلة الماضية.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1268.25 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة ذروة قياسية عند 1269.07 دولار.

وارتفع المعدن بقوة بفعل أنباء أن الصين ستخفض الرسوم على واردات السيارات الأمريكية مما يعزز الآمال بأن يستفيد القطاع من طلب إضافي حسبما قال محللو ايه.ان.زد في مذكرة.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.75 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 801.99 دولار للأوقية.