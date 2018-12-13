انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 1.3% في 11 شهرا

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين انخفض بنسبة 1.3 بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام إلى 793.27 مليار يوان (115.54 مليار دولار) عنه قبل سنة. وأوضحت الوزارة أنه في نوفمبر تشرين الثاني انخفضت الاستثمار الأجنبي المباشر 26.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 92.11 مليار يوان. وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من الولايات المتحدة بين يناير كانون الثاني ونوفمبر تشرين الثاني زاد 3.7 بالمئة على أساس سنوي.