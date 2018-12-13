وفاة وزير النفط الفنزويلي السابق المحتجز لاتهامه بالفساد

أعلنت السلطات الفنزويلية أمس الأربعاء وفاة وزير النفط السابق نيلسون مارتينيز، المحتجز لاتهامه بتهم فساد. وقالت وزارة النفط في بيان عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي " مارتينيز كان يعاني من مرض خطير أدى لتدهور صحته مما أدى لوفاته". وأضافت الوزارة في البيان أن مارتينيز، الذي شغل منصب مدير شركة بي دي في اس ايه الحكومية للنفط" تلقى الرعاية الطبية المطلوبة في مركز طبي حتى وفاته". وكان رفائيل راميريز، الذي عمل سفيرا فنزويلا في الأمم المتحدة ورئيسا لشركة بي دي في اس ايه ، قد أعلن في وقت سابق وفاة مارتينيز، وحمل الرئيس نيكولاس مادورو مسؤولية وفاته. وكتب راميريز " نيلسون مارتينيز توفى وكان قد تم اختطافه واساءة معاملته لمدة عام بأوامر من مادورو، الذي كان على علم بمرضه". وكان قد جرى إلقاء القبض على مارتينيز في تشرين ثان/نوفمبر 2017 لاتهامه بالموافقة على اتفاق سيء لإعادة تمويل لشركة سيتجو الأمريكية التابعة لشركة بي دي في اس ايه وذلك دون موافقة الحكومة.