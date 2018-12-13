الأسهم اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أسبوع بفعل آمال التجارة

لامست الأسهم اليابانية أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الخميس مع تعزز المعنويات بفعل مؤشرات على انحسار في توترات التجارة الصينية الأمريكية في حين تلقت شركات التكنولوجيا دعما من موجة صعود لنظيراتها الأمريكية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.99 بالمئة إلى 21816.19 نقطة. وخلال الجلسة، لامس المؤشر 21871.34 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من ديسمبر.

كانت الأسهم العالمية تهاوت مطلع الأسبوع بفعل استمرار بواعث القلق بشأن العلاقات التجارية الأمريكية الصينية. لكن المستثمرين عادوا ببطء إلى الأصول عالية المخاطر في اليومين الأخيرين بفضل مؤشرات تبعث على التفاؤل بإحراز تقدم في المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ونشرت رويترز أمس الأربعاء أن شركات صينية مملوكة للدولة اشترت أكثر من 1.5 مليون طن من فول الصويا الأمريكي في أول مشتريات كبيرة للسلعة في أكثر من ستة أشهر - في أحدث مؤشرات على انحسار التوترات بين الجانبين.

وقال تاكاشي هيروكي كبير المحللين الاستراتيجيين في مونيكس للأوراق المالية "نيكي مرتفع، لكن السوق تنتظر جولة جديدة من المحفزات لاختبار مزيد من المرتفعات.. الباعة يجنون الأرباح مما يحد من صعود السوق."

وتقدمت أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الكتنولوجيا بعد أن صعد القطاع، كثيف الانكشاف على التجارة الصينية، في المعاملات الأمريكية الليلة الماضية.

وارتفع سهم باناسونيك 1.5 بالمئة وكانون 1.1 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 بالمئة إلى 1616.65 نقطة.