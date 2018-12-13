"تداول": احتساب نسبة التذبذب لسهم "عناية السعودية" على أساس سعر 18.10 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني يوم الاربعاء 12/12/2018 على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 18.10ريال لهذا اليوم، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة حقوق أولوية ااشركة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 17/12/2018.

حيث أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عُقدت في يوم الأربعاء 12/12/2018.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 200,000,000 ريال سعودي وفقاً لما يلي:

أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 200 مليون ريال سعودي.

ب) سبب زيادة رأس المال: تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي للشركة.

ت) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية 20,000,000 سهم.

ث) ستكون احقية الحصول على حقوق الأولوية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية "مركز الايداع" بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 16/12/2018.

وعليه فإن رأس مال الشركة قبل الزيادة هو 100,000,000 ريال سعودي وبعد الزيادة 300,000,000 ريال سعودي ، وذلك بنسبة زيادة و قدرها 200%، كما أن عدد الأسهم قبل الزيادة 10,000,000 سهم وبعد الزيادة 30,000,000 سهم، بمعدل زيادة قدرها 200%. وستكون قيمة الطرح لكل سهم 10 ريالات وقيمته الاسمية 10 ريالات وستكون نسبة الزيادة (2) سهم لكل (1) سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدين.

2 - الموافقة على تعديل المادة ( 8 ) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الزيادة المقترحه في رأس مال الشركة.

3 - الموافقة على تعديل المادة ( 32 ) من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية .

4 - الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

5 - الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة .

6 - الموافقة على تحديث لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .

7 - الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة .