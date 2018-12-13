"دله الصحية" توزع أرباح نقدية على المساهمين.. وتوصي بزيادة رأس مال الشركة

أوصى مجلس إدارة شركة دله الصحية في قراره الصادر يوم الاربعاء 12-12-2018 بتوزيع 88,500,000 أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الاول من العام المالي 2018، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 59,000,000

حصة السهم من التوزيع 1.50، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%، وسيكون تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الإستحقاق يوم 20/12/2018.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عبر منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، حيث سيصبح رأس المال بعد الزيادة 750,000,000 ريال، زيادة بنسبة في رأس المال 27.12%، بعد أن كانت 590,000,000 ريال، كما سيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 75,000,000 سهم.

وقالت الشرك أن اسباب الزيادة تهدف إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع اجمالي أصولها، وستكون طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة 160,000,000 من الاحتياطي النظامي - علاوة الاصدار، كما سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية.

