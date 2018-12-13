البحر الأحمر .. كيان منيع منتج

المنعة والإنتاج وجهان لحزم واحد أقره خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الحكم لحاضر ومستقبل البحر الأحمر وخليج عدن ضد الأطماع العسكرية والركود الاقتصادي. عاصفة حزم تجمع الحلفاء في أقصى الجنوب، ومدينة مستقبلية تجمع الحالمين المبدعين في أقصى الشمال يزيد من تفردها جسر الملك سلمان الذي يربط السعودية ومصر بريا قبل 2020. إذ يعد هذا الجسر هو العصب الجاف لإحياء مرافئ وسواحل بحرية تعود على المنطقة بالمليارات، وعلى أبنائها بالنمو والازدهار في إطار رؤية "تسابق الزمن" لخير الوطن والأمتين العربية والإسلامية. حراك سعودي سياسي واقتصادي بتوجيه من خادم الحرمين ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ينجح في رأب الصدع بين دول متجاورة وتقريب وجهات النظر مع أخرى متباعدة ليتوج اليوم باجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن ككيان واحد وموحد ضد الأطماع الإيرانية والتركية التوسعية المعلنة. أو ضد غيرها من التحالفات الدولية غير المعلنة والطامعة جميعا في استنزاف مقدرات وخيرات هذا الساحل العظيم الذي يربط بين قارات العالم القديم. الدول المشاطئة اجتمعت صفا واحدا في رسالة سياسية لا تحتمل التأويل. فالبحر الأحمر جغرافيا هو أيضا خط أحمر سياسيا وعسكريا إذا ما حاول أحد شق صفه أو استنزاف مقدراته دون الرجوع لأصحاب الحق فيه من حكومات وشعوب البحر الأحمر بالنسبة لها مصدر رزق ومعبر أمان.إذ لطالما كانت البحار والمنافذ المائية أبوابا للخير الوفير وملتقى للتعايش الإنساني على مر العصور. والسعودية تحديدا التي يحدها البحر الأحمر من شمالها إلى أقصى الجنوب حظيت بفرصة طبيعية استثنائية لم تستثمر لعقود طويلة على الوجه المطلوب. أو بتعبير أدق: "صفر خدمات" هو ما قدمته السعودية على امتداد هذا الساحل بحسب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حديث تلفزيوني سابق. وهذا "الصفر" غير مقبول اقتصاديا، لا بالنسبة لموقع جغرافي متميز لمعبر يربط إفريقيا بآسيا، تستخدمه آلاف المراكب يوميا. ولا بالنسبة إلى مكنونات البحر الأحمر وما تزخر به أعماقه وسواحله من خيرات طبيعية وموارد معدنية ومقومات سياحية منافسة. لذلك كانت الدهشة البادية على محيا الأمير الشاب في ذلك اللقاء وهو يدور الصفر بإصبعيه لحظة فارقة في إشارتها إلى ضرورة تجاوز ما فات وعزم مستقبلي تجاه ما هو آت من تطوير واستغلال لهذا الموقع الحيوي، ودائما في إطار رؤية وطن (2030) تعمل جاهدة على تنويع الموارد الطبيعية ورفع كفاءة تشغيلها. ووفقا لأرقام تشغيلية حديثة فإن أهمية هذا المعبر البحري لا يمكن تجاهلها نتيجة إلى أن نحو 13 في المائة من حركة الملاحة الدولية تمر عبر البحر الأحمر، بينما دول المنطقة تستفيد من هذه الحركة بشكل محدود، في حين أن دراسة سبق وأجراها المنتدى الاقتصادي العالمي ذكرت أن الارتقاء بمعايير تسهيل حركة التجارة في المنطقة إلى مستوى يعادل 50 في المائة من المستويات العالمية فقط، سيسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تقارب 12 في المائة، كما سيزيد الواردات بنسبة 55 في المائة، والصادرات بنسبة 63 في المائة.وهنا يتضح أن العائد على استثمار هذا المعبر لا يقف عند حدود السعودية فقط، بل يمتد ليشمل دول جوار مطلة أوطانها بأمس الحاجة لبارق أمل وعمل ينتشلها مما هي فيه مِن صراعات عبثية تؤججها على الضفة الأخرى طهران المستفيد الوحيد من "الشلل العربي" في هذه الجهة بالذات، بينما تشعل طوائف الإرهاب التابعة لها والمدفوعة بأوهام ثورة الملالي وخرافاتها الحرائق في أعماق البلاد.وعودا على البحر الأحمر فهو ليس معبرا مائيا فحسب، بل يعد نظاما بيئيا غنيا. وعرضة لمزيد من الاتساع في المستقبل حجما وتنوعا بحسب دراسات علمية وجيولوجية معتبرة. ترى فيه موطنا مهما للكائنات البحرية ومصدرا للموارد المعدنية المكون الرئيس لرواسب البحر الأحمر. حيث يوجد أكثر من 1200 نوع من الأسماك التي سجلت في البحر الأحمر، ويوجد نحو 10 في المائة منها لا توجد في الأماكن الأخرى. وهذا يشمل أيضا 42 نوعا من أسماك المياه العميقة. ويعود التنوع الغني جزئيا إلى 2000 كيلومتر (1240 ميلا) من الشعاب المرجانية على امتداد سواحلها، وعمر هذه الشعاب المتاخمة يراوح ما بين 5000 - 7000 سنة.وبينما يقدر مجمل عدد الجزر السعودية ما يقرب 1300 جزيرة لم تستثمر بالقدر المطلوب طبيعيا واقتصاديا فإن للبحر الأحمر منها نصيب الأسد بكل ما تحمله جزره من سمعة عالمية حيث أصبحت هذه الجزر الوجهة الترفيهية المفضلة والمشهورة لغوص المحترفين والهواة خصوصا بعد حملات "هانز هاس" في الخمسينيات، وبعد ذلك "جاك إيف كوستو".يبقى أن هذا غيض من فيض الفرص السياسية والاقتصادية الواعدة التي يبشر هذا الكيان الجديد بتوظيفها على أمثل وأكمل وجه.