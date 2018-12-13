شراكة سعودية كورية لإنشاء مصنع للعوازل بطاقة 2.52 مليون طن سنويا

بشراكة سعودية ـ كورية، وقعت أمس اتفاقية لإنشاء أول مصنع من نوعه في السعودية لإنتاج عوازل من رغوة البولي إثيلين، باستثمار 35 مليون ريال كمرحلة أولى وبطاقة إنتاجية نحو 2.52 مليون طن سنويا.ويهدف المشروع الذي وقعته الشركة الوطنية للصناعة مع الشركة الكورية الجنوبية ميسين آي بي سي، إلى طرح خيارات جديدة لمواد العزل ذات الكفاءة العالية في السوق السعودية وتوطين تقنية تصنيع هذا المنتج وطرح عديد من الفرص الوظيفية الصناعية للشباب السعودي.وقال لـ "الاقتصادية" جاي تشول بارك؛ الرئيس التنفيذي للشركة الكورية ميسين آي بي سي، إن الشركة تتطلع منذ فترة طويلة إلى الدخول في السوق السعودية أحد أكبر الأسواق للمواد العازلة في العالم، وتعد الخيار الاستراتيجي والأمثل لتوسيع أعمال الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبينا أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها للشركة في الشرق الأوسط.من جهته، قال المهندس إبراهيم بحيري الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للصناعة، أن السعودية تستخدم سنويا ما يقارب 200 مليون طن من العوازل بأنواعها ومن هنا بدأت فكرة إنشاء أول مصنع من نوعه في السعودية ينتج العوازل من رغوة البولي إثيلين (XLPE) التي تعد غير مضرة صحيا وذات جودة عالية وأيضا ذات تكلفة أقل.وقال فهد بن سليمان الراجحي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة، هذا المشروع يعد الأول من نوعه في المملكة لإنتاج عوازل من رغوة البولي إثيلين (XLPE)، حيث دخلنا هذا المشروع مع شركة ميشين آي بي سي الشريك التقني الذي يمتلك نسبة 40 في المائة.وأوضح، أن الشركة تهدف إلى توطين تقنية تصنيع هذا المنتج بما يتماشى مع "رؤية 2030" وزيادة المحتوى المحلي لتعزيز النمو الاقتصادي والقدرات المحلية وإيجاد فرص العمل الصناعية الجديدة. وعوازل رغوة البولي إثيلين تمتاز بمزايا أكثر من غيرها من المواد العازلة التي تستخدم حاليا في السوق السعودية بما في ذلك الصوف الصخري والألياف الزجاجية والبوليستيرين المشكل بالتمديد والبولي إثيلين المنخفض الكثافة والبولي يوريثان الصلب. وتشمل بعض مزايا رغوة البولي إثيلين المتصالب عزلا عالي التأثير وسهلة الاستخدام، كما أنها عازلة للماء والصوت وتمتاز بطول مدة بقائها.