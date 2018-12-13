«سكني» يطلق 24 مشروعا يوفر 22 ألف وحدة في الشرقية

كشفت وزارة الإسكان أن إجمالي المشاريع التي تم طرحها ضمن برنامج "سكني" في المنطقة الشرقية بلغت 24 مشروعا توفر نحو 22.333 وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبأسعار تراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال، بينها أربعة مشاريع جاهزة تحوي 1.881 وحدة سكنية جاهزة من نوع فيلا بمساحة 500 متر مربع، و20 مشروعا تحت الإنشاء تحوي 20.452 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين.وبحسب البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" فإن إجمالي مساحة المشاريع التي طرحتها الوزارة في منطقة الرياض جاوزت ستة ملايين و646 ألف متر مربع، تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمدارس والمساجد والجوامع إضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.وأوضحت بيانات برنامج "سكني" إجمالي أعداد الخيارات التي تم تخصيصها للمستفيدين في المنطقة الشرقية منذ إطلاق برنامج "سكني" في عام 2017 حتى الدفعة الماضية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، حيث بلغ 70.299 خيار سكني وتمويلي، شملت 4.297 وحدة سكنية جاهزة، و33.930 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و10.535 أرض مجانية، و21.537 قرض عقاري مدعوم بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100 في المائة لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية.وتشمل المشاريع التي أعلن عنها البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص 20 مشروعا، منها 11 مشروعا في مدينة الدمام هي مشروع الياسمين رزيدنس، ومشروع النخيل، ومشروع مد، وتلال الدمام، وواحة الدمام، وتلال الغروب الشمالي والجنوبي، وواحة مدى، ونساج تاون، والفريدة، ومشروع الواجهة، فيما حظيت مدينة الخبر بثلاثة مشاريع منها مشروع الشبيلي، وإطلالة البحر، والشروق، أما مدينة الأحساء فقد حازت على أربعة مشاريع بينها ديار الحساء، ومخطط الجوهرة السكني، والبيرق، فيما حظيت القطيف بمشروعين هما مشروع البدراني، ومشروع منازل القطيف، إضافة إلى مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشاريع الفلل الجاهزة على أراضي وزارة الإسكان في كل من الأحساء وحفر الباطن والخبر.يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت مطلع عام 2017 عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سكني"، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي، كما أعلنت خلال العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2018 التي تستهدف تخصيص 300 ألف خيار خلال هذا العام، حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الدفعة الحادية عشرة إلى أكثر من 285 ألف خيار سكني وتمويلي بما يحقق 95 في المائة من مستهدف هذا العام.