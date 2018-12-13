«الزراعة»: نحقق الاكتفاء الذاتي في أهم محاصيل الخضار.. و 30 % للفواكه

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحقيق السعودية الاكتفاء الذاتي في أهم المحاصيل كالطماطم والخيار والفلفل والبطاطس، متوقعة زيادة الإقبال على زراعة الفواكه والخضار خاصة بعد توقف زراعة الأعلاف.وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالله أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه لا توجد إحصائية دقيقة بشأن الاكتفاء الذاتي الخاص بالفواكه، إلا أنها قد تصل إلى 30 في المائة باستثناء التمور.وأوضح، أنه ستكون هناك نقلة فيما يتعلق بالاهتمام بالفواكه والخضار، من حيث التركيز على الأصناف التي تلائم الظروف المحلية ذات الإنتاجية العالية وتتحمل الجفاف، ما يرشد استخدام المياه بالطرق الصحيحة والمحافظة على استدامتها.وأوضح أن الوزارة من خلال المراكز البحثية توصي بأفضل الأصناف والتركيز عليها لضمان زيادة الإنتاج والجودة والمردود الاقتصادي المجدي للمزارع.وأكد أنه من ضمن هذه السياسات الجديدة التي تدعمها الوزارة في هذا المجال التركيز على الزراعة المائية والزراعة المكثفة لمضاعفة الإنتاج في وحدة المساحة واختيار الأصناف المناسبة ذات الإنتاجية العالية والنوعية الجيدة العمل على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تضمن أمن وسلامة المنتج وخلوه من المتبقيات الكيميائية.وفي سياق متصل، أظهرت جولة ميدانية لـ"الاقتصادية" على محال الخضار ومراكز سوق الخضار والفواكه في الرياض، لرصد نسب التوطين بعد القرارات الأخيرة، أن نسب التوطين في السوق الواقع غرب العاصمة قد وصلت إلى ما يقارب 70 في المائة.وقال محمد المطيري مدير السوق، إن إقبال المواطنين على العمل في السوق جيد، لكن الاستمرار في العمل يشكل عائقا مهما في بعض الفترات وذلك بسبب طول ساعات العمل.فيما أوضح محمد الغزواني، أن قرار التوطين أسهم في إيجاد هذه الفرصة التي يصل عن طريقها دخله الشهري إلى ما يقارب 5 آلاف ريال. بينما أشار سعد الدويان مالك أحد المحال، إلى أن محال الخضار والأسواق المركزية بشكل عام لا تعيش حالة من الاستقرار نظرا لتبدل المواسم.