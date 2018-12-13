تحويل مطار جدة إلى شركة في النصف الأول من 2019

تسعى الهيئة العامة للطيران المدني لإنهاء العمل في مطار جدة وتحويله إلى شركة على غرار شركة مطارات الرياض وطرحه للتخصيص ، خلال النصف الأول من العام المقبل 2019.

وقال لـ "الاقتصادية" عبدالحكيم التميمي؛ رئيس الهيئة، إنه تم البدء في برنامج خصخصة مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام من خلال السماح للقطاع الخاص بتشغيل تلك المطارات خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن جميع مطارات المملكة ستخضع للخصخصة عبر اعتماد الشركات الاستثمارية المشغلة للمطارات.

وأوضح التميمي، أن الهيئة عملت مع بعض المكاتب الاستشارية وخرجت بعدة استراتيجيات، منها استراتيجية تختص بالنقل الجوي واستراتيجية لخصخصة المطارات.

يذكر أن مطار الملك خالد الدولي في الرياض قد تحول إلى شركة مطارات الرياض منتصف عام 2016، ومطار الملك فهد الدولي إلى شركة مطارات الدمام مطلع شهر يوليو من 2017، على أن يتم تحويل مجموعة المطارات الإقليمية والداخلية إلى شركة إدارة المطارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني سابقا أن تحويل المطارات إلى شركات يعد الخطوة الأولى لتخصيص المطارات، حيث تمر هذه المطارات بعد تحويلها لشركات بمرحلة إعادة ترتيبها لتعمل على أسس تجارية، ولتصبح أكثر كفاءة عمليا وماليا قبل تخصيصها.