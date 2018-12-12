تعيين الهولندي برام شوت رئيسا تنفيذيا جديدا لـ "أودي"

أعلنت شركة أودي الألمانية للسيارات تعيين الهولندي برام شوت، مدير المبيعات والتسويق بها، رئيسا جديدا لمجلس إدارة الشركة المملوكة لمجموعة فولكسفاجن.

يذكر أن شوت يتولى رئاسة أودي بشكل مؤقت منذ إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي السابق روبرت شتادلر في يونيو الماضي على خلفية فضيحة التلاعب في معدلات عوادم سيارات الديزل.

وتخلى شتادلر عن جميع مناصبه في أكتوبر الماضي.

وكانن شوت انتقل إلى أودي قبل أكثر من عام قادما من قطاع الشاحنات في فولكسفاجن، وسيتولى مهام منصبه الجديد بحلول مطلع يناير .2019

وأوضحت المجموعة الأم اليوم أنه مع دخول قرار تعيين شوت رئيسا تنفيذيا لأودي حيز التطبيق مطلع 2019، سيتم تعيينه عضوا في مجلس إدارة فولكسفاجن وسيكون مسؤولا عن التسويق.

وقال هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن إن شوت سيتولى عملا مهما، مشيرا إلى أنه سيقود العلامة التجارية " بشكل ناجح نحو المستقبل".

وطالب بيتر موش، رئيس المجلس التمثيلي للعاملين في أودي، باستمرار المسار الناجح للشركة " ولتحقيق هذا، فإننا بحاجة إلى الوضوح على كل المستويات" مشيرا إلى أن هذا مطلب واضح من قبل العاملين " ولهذا فقد أيدنا نحن ممثلي العاملين تعيين شوت في مجلس إدارة فولكسفاجن".