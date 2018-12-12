شركات الطيران تتجه لتحقيق أرباح للعام العاشر على التوالي

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الأربعاء، أن شركات الطيران في العالم تتوقع تحقيق أرباح العام المقبل وذلك للعام العاشر على التوالي ، حيث من المتوقع زيادة بقيمة 35.5 مليار دولار.

ورغم أن إياتا يتوقع المخاطر المحتملة في عام 2019 جراء الخلافات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، إلا أنه قال إنه واثق من أن قطاع الطيران يمكن أن يتحسن على خلفية الربح المتوقع لعام 2018 والبالغ 32.3 مليار دولار.

وأضاف إياتا ، في مقره الأوروبي بجنيف، أن الزيادة سوف تستند إلى نمو اقتصادي عالمي قوي وتراجع أسعار الوقود.

ومن المتوقع زيادة عدد الركاب من 4.34 مليار إلى 4.59 مليار. غير أنه، بحسب الاتحاد، سوف يتباطأ معدل نمو عدد ركاب الطائرات من 6.5 بالمئة إلى 6 بالمئة.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن أعمال الشحن الجوي العالمية سوف تتباطأ أيضا، مشيرا إلى "ضعف التجارة العالمية جراء زيادة الحمائية". واستطرد الاتحاد أن هناك عقبة أخرى محتملة في الأفق وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون التوصل لاتفاق بين الطرفين لتنظيم عملية الانفصال، محذرا من تأخر محتمل للركاب جراء عمليات التفتيش وفحص جوازات السفر. وقال أليكسندر دو جونياك، مديرإياتا، للصحفيين: "السرعة في إنهاء الترتيبات ضرورية".

وحذر دو جونياك الحكومات أيضا من أنن حتى الزيادات الطفيفة في الضرائب أو أسعار الوقود يمكن أن تلتهم هامش الربح الضئيل لشركات الطيران التي توفر نحو 66 مليون وظيفة.

وقال: "نحن في قطاع آخر مختلف عن أبل التي تحصل على 400 دولار مقابل كل عملية بيع لهاتف آي فون إكس إس".

