"نمو" تصعد 1.6 % وقيمة التداولات تتراجع إلى 1.1 مليون ريـال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.6 في المائة لتغلق عند 2443 نقطة. وتراجعت قيم التداول 37 في المائة إلى 1.1 مليون ريال، بمعدل 5.3 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 42 في المائة بنحو 42 ألف سهم لتصل إلى 83 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.5 في المائة. وتراجعت الصفقات بنسبة 41 في المائة إلى 213 صفقة. وارتفعت أربعة أسهم، تصدرها "أبو معطي" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 10.92 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 13.88 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 10.98 ريال، بينما استقرت البقية.وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 887 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 98 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 94 ألف ريال.