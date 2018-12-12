الأسهم السعودية تقترب من حاجز 7900 نقطة بدعم من القطاعات القيادية

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7890 نقطة، وجاء الارتفاع بدعم من القطاعات القيادية ومعظم قطاعات السوق. واقتربت السوق من حاجز 7900 نقطة الذي يشكل حاجز مقاومة قويا ومهما، حيث يتداول متوسط 200 يوم عند 7916 نقطة، وفشلت السوق خلال أربعة أشهر في تجاوزه رغم محاولاتها المتعددة، وتجاوز ذلك المتوسط سيعزز من شهية المخاطرة ويدفع بمزيد من السيولة للسوق، وذلك ينعكس إيجابا على أداء السوق لتصبح مستويات 8000 نقطة سهلة الوصول. بينما مستويات الدعم عند 7770 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7838 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7890 نقطة رابحا 0.65 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عندها بمكاسب 51 نقطة. وارتفعت السيولة 7 في المائة إلى 2.3 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 27 في المائة لتصل إلى 126 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 3 في المائة بنحو ثلاثة آلاف صفقة لتصل إلى 102 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.54 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.25 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1.45 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.84 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بنحو 536 مليون ريال، يليه "التأمين" بنسبة 18 في المائة بقيمة 422 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 417 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "أليانز" بالنسبة القصوى ليغلق عند 29.25 ريال، يليه "الخضري" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 7.13 ريال، وحل ثالثا "تشب" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 19.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسمنت الشرقية" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 21.80 ريال، يليه "سويكورب وابل ريت" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 8.45 ريال، وحل ثالثا "الباحة" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 21.56 ريال.وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 193 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، يليه "الراجحي" بنسبة 5 في المائة بتداولات 126 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 5 في المائة بقيمة 124 مليون ريال.*وحدة التقارير الاقتصادية