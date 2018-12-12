الاتحاد الإوروبي يقر ميزانيته بعد مفاوضات صعبة

اقر البرلمان الاوروبي الاربعاء ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2019 بعد مفاوضات صعبة تطلب تجاوزها اقتراحا جديدا من المفوضية الاوروبية.

وتبلغ قيمة ميزانية 2019 التي أبقت فيها المملكة المتحدة مساهمتها رغم بريكست، 165,8 مليار من التعهدات (مبالغ مرصودة لبرامج يمكن أن تمتد لأكثر من عام) و148,2 مليار يورو من المدفوعات (المبالغ المنفقة فعليا).

وتم تخصيص 1,3 مليار يورو لتمكين الاتحاد من القيام برد فعل في الحالات "غير المتوقعة".

وكانت المفوضية الاوروبية اضطرت لتقديم مشروع ميزانية جديد نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعد فشل مفاوضات متوترة بين النواب الاوروبيين والدول الأعضاء. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية رغبة البرلمان الاوروبي في أن يستخدم في 2019 تمويلات كانت مقررة ولم تستخدم في 2017 للبرنامج الأوروبي للبحوث "اوريزون 2020".

وأشاد رئيس لجنة الميزانية في البرلمان جان ارتويس بهذه الميزانية معتبرا أنها تستجيب لأولويتين اثنتين.

وقال بحسب ما جاء في بيان للبرلمان "أفكر أولا في البحث : تمكنا في مسعى أخير من تخصيص 150 مليون يورو اضافية ما يعني عمليا زيادة بنسبة 11 بالمئة مقارنة ب 2018. هكذا نعد مستقبل أوروبا. أما ايراموس (برنامج تبادل الطلاب والمدرسين) الذي نقدره عاليا، فقد تمكنا من تخصيص 240 مليون يورو اضافية" له.

وأشاد مجلس الاتحاد الاوروبي من جهته بنتيجة المفاوضات بشأن ميزانية "متينة ستساعد في ادارة الهجرة بشكل فعال ويستفيد منها الباحثون والشباب وتدعم النمو الاقتصادي في أوروبا"، بحسب ارتويغ لودجر وزير المالية النمساوي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وتم تعزيز التمويلات المخصصة لادارة الهجرات (1,1 مليار يورو) والتي زادت بنسبة 55,9 بالمئة مقارنة ب 2018.

وتندرج الميزانيات السنوية للاتحاد الأوروبي في اطار مخطط يمتد لسبع سنوات (2014-2020) يحدد المبالغ القصوى.