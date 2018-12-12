إيطاليا قد تقترح خلال محادثات مع الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الموازنة إلى 2 % في عام 2019

ذكرت مصادر حكومية في إيطاليا اليوم الأربعاء أن روما قد تقدم اقتراحا للاتحاد الأوروبي بخفض نسبة العجز في موازنة البلاد لعام 2019 إلى 2 %، في مؤشر على اقتراب الخلاف بين الجانبين من خط النهاية بعد أسابيع من المواجهات حول خطط الإنفاق في البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية للانباء الاقتصادية بأن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي سيقدم الأرقام الجديدة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل مساء اليوم، بحسب ما ذكره متحدث باسم مكتب كونتي.

وناقش كونتي الاقتراح الذي سيتم تقديمه إلى الاتحاد الأوروبي مع وزراء الرئيسيين العاملين في شؤون الميزانية.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الإيطالية إن العجز المستهدف سيكون 2 %. ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء الرقم.

وواصلت سندات الخزانة الإيطالية تحقيق أرباح، في أعقاب ما أوردته "بلومبرج" عن المقترح الجديد بشأن عجز الميزانية، بينما انخفض العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى أقل من 3%، وذلك للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر الماضي. وشهد اليورو ارتفاعا لفترة وجيزة إثر نشر التقرير.

وأضاف المسؤول أن المزاج السائد بين الوزراء "إيجابي" وأن كونتي سيقدم إلى يونكر "حججاً جيدة" من أجل محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الإيطالية.

(د ب أ) ن إ / م س / 2018/12/12