"ايه بي بي" و"هيتاشي" تجريان محادثات بشأن صفقة محتملة لشبكات الطاقة

تجري شركة "ايه بي بي" المحدودة السويسرية و"هيتاشي" اليابانية محادثات بشأن صفقة حول شبكات الطاقة.

جاءت هذه الخطوة بعدما ترددت تقارير أن الشركة السويسرية تفكر في طرح اصولها للبيع في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الشركة السويسرية في بيان اليوم الأربعاء، أنها في مناقشات مع هيتاشي لتوسيع وإعادة تحديد شراكة استراتيجية حالية بشأن شبكات الطاقة بين الشركتين ترجع إلى 2014، بحسب وكالة أنباء "بلومبرج".

وأصدرت هيتاشي بيانا مماثلا. وهذه هي المرة الأولى التي تعلق فيها الشركتان على صفقة محتملة. وذكر مؤشر نيكي الياباني أن الشركة اليابانية العملاقة تستعد لشراء "ايه بي بي" مقابل 800 مليار ين (سبعة مليار دولار).