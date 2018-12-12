أسهم أوروبا تصعد بدعم معنويات إيجابية بشأن التجارة

صعدت الأسهم الأوروبية مع افتتاح تداولات اليوم وتتجه صوب تحقيق مكاسب للجلسة الثانية، مدعومة بمعنويات إيجابية تجاه النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، بعدما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفاؤله بشأن إبرام اتفاق في مقابلة أجرتها معه رويترز.

وبحلول الساعة 0829 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.7 بالمئة، مع ارتفاع معظم الأسواق في المنطقة.

وبرغم المعنويات الإيجابية بشكل عام، دفعت تقارير مالية لشركات تجزئة مؤشر القطاع إلى التراجع واحدا بالمئة.

وانخفض سهم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا ستة بالمئة في الوقت الذي جاءت فيه المبيعات ونمو الأرباح أقل من توقعات السوق.

وفقد سهم سوبردراي البريطانية للأزياء نحو 30 بالمئة من قيمته السوقية بعد تحذير بشأن الأرباح.

وانخفض سهم ديكسونز كارفون البريطانية لبيع الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة نحو عشرة بالمئة بعد إعلان الشركة تكبدها خسارة قدرها 440 مليون جنيه في النصف الأول من العام قبل خصم الضرائب، بعد تجنيب 490 مليون جنيه لبنود غير متكررة تتعلق في الأساس بقيمة الشهرة.