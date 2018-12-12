اقتراع على سحب الثقة من رئيسة وزراء بريطانيا.. اليوم

توصل نواب من حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها اليوم الأربعاء في ظل انفراط عقد خروج البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم لجنة 19:22 في الحزب تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع.

وأضاف أن اقتراعا سيجرى بين الساعة 1800 و2000 اليوم الأربعاء في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبها أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء أنها ستواجه التصويت على سحب الثقة منها الذي أطلقه نواب من حزبها المحافظ "بكل إمكاناتها"، مشيرة إلى أن أي تغيير الآن يهدد بإخراج عملية بريكست عن مسارها.

وقالت ماي في بيان "سأواجه هذا التصويت بكل إمكاناتي"، مضيفة "أنا على استعداد لإتمام المهمة" المتمثلة بتطبيق بريكست.

وقالت ماي إن أي زعيم جديد سيضطر لتمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لما بعد 29 مارس آذار. وأضافت "لن يكون هناك زعيم جديد قبل الموعد القانوني في 21 يناير لذا فأي انتخابات على الزعامة تجازف بتسليم مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أيدي نواب المعارضة في البرلمان".

وتابعت "لن يكون أمام أي زعيم جديد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب وإقرار التشريع في البرلمان بحلول 29 مارس لذا فإحدى أولى الإجراءات التي سيتخذها ستكون تمديد أو إلغاء المادة 50 أي تأجيل أو حتى وقف الخروج من الاتحاد بينما يطالبنا الناس بالمضي قدما فيه".