فرنسا: ارتفاع حصيلة هجوم ستراسبورغ إلى أربعة قتلى و10 جرحى

ارتفعت حصيلة "الهجوم الإرهابي" الذي نفّذه في سوق ميلادية في ستراسبورغ مساء أمس الثلاثاء مسلّح لا يزال متوارياً عن الأنظار إلى أربعة قتلى و10 جرحى بينهم ثلاثة أو أربعة بحالة حرجة، بحسب رئيس بلدية المدينة الواقعة في شمال شرق فرنسا.

وقال رئيس بلدية ستراسبورغ رولان ريس لوكالة فرانس برس إنّ الهجوم أوقع "أربعة قتلى وحوالى 10 جرحى بينهم ثلاثة أو أربعة حياتهم في خطر".

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات أفادت بسقوط قتيلين و11 جريحاً في الهجوم الذي نفّذه مسلّح مدرج على قوائم الأشخاص الذين يشكّلون خطراً على أمن الدولة.

