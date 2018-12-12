500 ألف مهندس يعملون في دول الخليج .. 38 % منهم في السعودية

بلغ عدد المهندسين الخليجيين ومن جنسيات أخرى ممن يعملون في القطاع الهندسي الخليجي نحو 500 ألف مهندس، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" كمال آل حمد؛ أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي، شكل السعوديون منهم 7.1 في المائة.

ويعمل في السعودية بحسب بيانات رسمية للهيئة السعودية للمهندسين، 190334 ألف مهندس سعودي وأجنبي، مشكلين نسبة 38 في المائة من إجمالي المهندسين العاملين في دول الخليج، فيما بلغ عدد المهندسين في بقية دول المجلس 309666 مهندسا.

وبلغ عدد المهندسين السعوديين نحو 35626، في حين بلغ عدد المهندسين الوافدين في المملكة نحو 154722 مهندسا، بينما وصل عدد المكاتب الهندسية في السعودية نحو 2862 مكتبا.

وقال أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي، إن الاتحاد الهندسي الخليجي ينسق مع الهيئات الهندسية كافة في دول مجلس التعاون للدفع قدما في تحقيق التميّز للمهندس الخليجي، وتطوير نظم ممارسة المهن الهندسية وحمايتها واكتساب مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن الاتحاد يسهم في خدمة الأمانة العامة لمجلس التعاون في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الهندسية، وقواعد مزاولة المهنة والدراسات والإحصاءات والاستشارات التي تخدم سياسات واستراتيجيات وأعمال مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأكد أنه لتفعيل هذه الأنظمة والبرامج المشتركة، فقد وضعت بعض الهيئات الهندسية الخليجية ضوابط للتأكد من صحة الشهادات الهندسيّة، وإلزام المهندسين بالتسجيل المهني والتصنيف، ووضع الاختبارات المهنيّة، وبهذا الإجراء أوقفت عددا كبيرا من الذين انتحلوا صفة المهندسين من أصحاب الشهادات الوهميّة والمزورة وحاملي الشهادات التي لا تحقق الحدّ الأدنى من متطلبات الهندسة.