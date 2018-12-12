«الطاقة الذرية» تستعرض موقعين لإنشاء أول محطة نووية في السعودية

أطلع الدكتور خالد السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، على عرض لموقعين ضمن المشروع الوطني للطاقة الذرية لإنشاء أول محطة نووية في المملكة، وكذلك الدراسات المستفيضة بشأن ملاءمة الموقعين من عدة نواح أهمها عوامل السلامة.جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة أمس, رئيس المدينة وعددا من منسوبيها.واستعرض الأمير سعود كيفية تنظيم الفائدة للموقعين لأن تكون مصدرا آمنا لإنتاج الكهرباء وكذلك مدخلا مهما لتقنيات الطاقة الذرية في المملكة.وأكد الأمير سعود بن نايف أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة الشرقية مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، مع الحرص على تطبيق مختلف جوانب السلامة في المدينة، راجيا للقائمين عليها التوفيق والسداد.من جانبه، ثمن الدكتور خالد السلطان، لأمير المنطقة الشرقية حرصه ومتابعته لمشاريع المدينة.إلى ذلك استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة أمس، السلطان وعددا من منسوبي المدينة.كما أطلع رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة، نائب أمير المنطقة الشرقية، على مشروع إنشاء أول محطة نووية في المملكة والتنسيق بين الجهات.وقدم الدكتور خالد السلطان شكره لنائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته وحرصه ومتابعته لمشاريع المدينة.