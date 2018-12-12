8778 زيارة ميدانية للتدقيق عن الجودة في المدن الصناعية السعودية خلال 2018

نفذت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أكثر من 8778 زيارة ميدانية خاصة بالتدقيق عن الجودة داخل المدن الصناعية التابعة لها منذ بداية العام الجاري 2018.وقال لـ"الاقتصادية" المهندس خالد السالم؛ مدير عام "مدن"، أن استراتيجية "مدن" في ضمان الجودة متمثلة في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية والجودة التي تأتي كإحدى مبادرات التوازن المالي في "رؤية المملكة 2030".وأشار السالم إلى أن "مدن" أنشأت قسم "التحكم بالجودة وتحسين الكفاءة" والمعني بنشر ثقافة الجودة وقياس مستوى جودة الأعمال، وذلك بتشكيل فريق لها متخصص، من أجل تقديم الدعم والتوجيه لتقليل المخاطر وتعزيز التميز في عمليات التشغيل، ورفع جودة اتخاذ القرار، وقياس نتائج وأثر الخدمات المقدمة، ما يدعم التطوير والتحسين المستمر لمخرجاتها.وأوضح، أن متابعة التدقيق الداخلي للجودة تتم عن طريق تطبيق الإجراءات والعمليات من خلال عدة أقسام، حيث يتولى قسم المراجعة الداخلية عبر خطة المراجعة السنوية بمتابعة أبرز التحديات والمخاطر، فيما يعمل قسم التخطيط الاستراتيجي التابع لإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، على متابعة الأداء ربع السنوي المستمر.أما إدارة المشاريع عبر قسم ضبط وجودة المشاريع، فتعمل على تأكيد الجودة في المشاريع الإنشائية، وإدارة التشغيل بعد ذلك عبر نظام إدارة السلامة والبيئة، بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للمصانع.وشدد السالم على ضرورة أن يكون ضمان الجودة هو الرقيب و"الضمير" الداخلي للعمل في المؤسسات الخاصة والعامة في المملكة لتعزيز تنافسية المحتوى المحلي.من جانبه، قال بندر الطعيمي؛ مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي في "مدن"، إن تطبيق نظام الجودة في المدن الصناعية سيسهم في رفع رضا شركاء "مدن" عن طريق تطوير إجراءات العمل والمساهمة في أتمتة الأعمال والتحول الرقمي، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق والاستفادة المثلى من الموارد، وتفعيل أعمال إدارة الجودة على مختلف المستويات، التي من شأنها أن تسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية وانتشار ثقافة الجودة في جميع الأعمال.وأكد الطعيمي أن جودة المنتجات والخدمات المقدمة مسؤولية الجميع، لتحقيق الاستدامة المالية في "مدن" التي تساعد في استمرار أداء رسالتها وتفعيل دورها كممكن للصناعة في المملكة.وأشار إلى أن "مدن" تعكف على مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات بشكل مستمر، فيما تحرص على تطبيق سياسة الجودة التي تركز على العمل بصورة منتظمة نحو تقديم الخدمات التي تلبي متطلبات شركائنا وتوقعاتهم.ودأبت "مدن" على تعزيز مراقبة الجودة من خلال وضع البرامج التدريبية لمنسوبيها للحصول على الشهادات المهنية المناسبة لهم للقيام بأعمال التدقيق حسب المعايير العالمية المعتمدة، بالعمل على مبادرة تطويرية تهدف إلى قياس أداء وجودة المنتجات والخدمات المقدمة، وتشكيل فريق سفراء الجودة الداخلي من ممثلين للإدارات كافة مع تقديم التحفيز المستمر لهم.