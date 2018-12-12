«نمو» تفقد 4 نقاط وسط ارتفاع الصفقات 140 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" إلى 2405 نقاط بنسبة 0.2 في المائة فاقدة أربع نقاط. وانخفضت قيم التداول 25 في المائة إلى 1.8 مليون ريال، بمعدل خمسة آلاف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 10 في المائة إلى 125 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.75 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 140 في المائة إلى 360 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع ثلاثة أخرى واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "ريدان" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 13.40 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 58.70 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.75 في المائة ليغلق عند 26.75 ريال. بينما تصدر المتراجعة "أبو معطي" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 10.40 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.74 في المائة ليغلق عند 10.70 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.56 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 1 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 225 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 217 ألف ريال.