"بيكر هيوز" تعتزم بناء منشأة متطورة لخدمات الحقول النفطية في "سبارك"

تعتزم "بيكر هيوز" التابعة لـ "جنرال إلكتريك"، بناء منشأة متطورة لخدمات الحقول النفطية في "مدينة الملك سلمان للطاقة".وأعلنت "بيكر هيوز" عن خطتها لبناء المنشأة في خطوة تجسّد مدى التزامها تجاه السعودية.وتدعم المنشأة الجديدة أنشطة الشركاء ضمن ثلاثة أقسام في مجال خدمات الحقول النفطية – الحفر، التسجيل السلكي لحفر الآبار، ومضخات الضغط – بما يضمن توفير أفضل الخدمات بالتزامن مع نمو أعمال "بيكر هيوز" التابعة لـ "جنرال إلكتريك" في المستقبل.يأتي الإعلان عن تأسيس المنشأة الجديدة على أثر التوسّع الذي شهدته الخدمات الثلاث خلال السنوات الماضية، وهو ما أكد الحاجة إلى تأسيس منشأة تكون أكثر قربًا إلى أبرز عملائها في المملكة "أرامكو السعودية" حيث ستشكل المنشأة الجديدة عنصرا داعما لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية في المملكة "اكتفاء" من خلال التعاون مع الموردين والشركات السعودية. وتم تخطيط المنشأة وفق أعلى معايير الحداثة والابتكار لتكون أيضا مركزا للتوزيع، وستضم مرافق خاصة للتدريب، على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من المنشأة بنهاية عام 2019، حيث تم البدء فعليا في الأعمال الإنشائية على أن يتم استكمالها كليا بحلول عام 2021/2022.من جهته، قال المهندس محمد القحطاني النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في "أرامكو السعودية"، "نعطي أولوية قصوى لتطوير الإمكانات الصناعية المحلية بما يدعم "رؤية المملكة 2030" ويسهم في تعزيز سلسلة التوريد في قطاع الطاقة. ونحرص أيضا على تشجيع الاستثمارات في البُنى التحتية المحلية التي تدعم أعمالنا التشغيلية وتثري برنامج اكتفاء".وأضاف "نحن على ثقة بأن منشأة بيكر هيوز التابعة لـ "جنرال إلكتريك" لخدمات الحقول النفطية خطوة رافدة لهذه الجهود، لا تقتصر أهميتها على تلبية احتياجاتنا التشغيلية، بل تشمل أيضا المساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل المثمرة للمواطنين".من جانبه، قال لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة بيكر هيوز التابعة لـ "جنرال إلكتريك"، "نتعاون مع السعودية لتحقيق أهداف النمو في قطاع الطاقة منذ عام 1938، وستسهم المنشأة الجديدة في بناء منظومة جديدة لصيانة المعدات ضمن مدينة الملك سلمان للطاقة. إضافة إلى ذلك، ستوفر المنشأة الجديدة فرص عمل مثمرة وبرامج تدريبية مهمة للشباب والخريجين السعوديين وتتيح لهم فرصة الانطلاق في مسيرة مهنية واعدة وناجحة".وستكون منشأة "بيكر هيوز" التابعة لـ "جنرال إلكتريك" الجديدة مركزا متكاملا للأعمال والخدمات بما ينسجم مع الهدف الرئيس لتأسيس "مدينة الملك سلمان للطاقة" لتكون مركزا عالميا للخدمات الصناعية في قطاع الطاقة، إذ تشمل منظومة عمل شاملة مع بنية تحتية عالمية المستوى وخدمات لوجيستية متكاملة مع ميناء جاف إضافة إلى الخدمات المشتركة والمناطق التجارية والسكنية والمراكز التدريبية المتخصصة.وتجاوز عدد العاملين في "بيكر هيوز" التابعة لـ "جنرال إلكتريك" في المملكة 2700 موظف في أكثر من عشر منشآت للتصنيع والصيانة والبحث والتطوير ضمن المملكة. وتتعاقد الشركة مع أكثر من 1350 موردا سعوديا في سلسلة التوريد الخاصة بها، كما أسهمت في توفير ما يزيد على 5300 فرصة عمل غير مباشرة.