إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2019

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 1.52 مليون برميل يوميا.وزادت الإدارة في تقريرها الشهري تقديراتها لنمو الطلب على النفط في عام 2018 بمقدار 20 ألف برميل يوميا إلى 1.54 مليون برميل يوميا.