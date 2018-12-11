بدعم استقرار السيولة وتحسن أسعار النفط .. الأسهم السعودية تعود للارتفاع

عادت الأسهم السعودية للارتفاع بنحو 19 نقطة بنسبة 0.25 في المائة لتغلق عند 7838 نقطة. وجاء الأداء بدعم من قطاع المصارف رغم تراجع "سابك" الذي قلص من مكاسب المؤشر. يأتي تحسن الأداء وسط استقرار السيولة ونشاط السوق، إلا أن الاستمرار في المحافظة على مستويات 7800 نقطة ومتوسط 21 يوما يعزز من تفاؤل المتعاملين، خاصة مع نشاط المشترين في جلسة الثلاثاء، واستمرار الشراء في جلسة اليوم سيعزز من شهية المخاطرة، ما يدفع بالسوق لتحقيق مكاسب جيدة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تحسن أسعار النفط، وبداية توصيات مجالس الإدارات في توزيعات الأرباح عن العام المالي الجاري، التي ستكون إحدى العوامل الجاذبة للسوق، خاصة في ظل تراجع أسعار الأسهم التي حسنت من العوائد الجارية للأسهم.

فنيا، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 7920 نقطة التي ستكون مهمة في حال تجاوزها سيسهل اختراق مستويات 8000 نقطة.







الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7819 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7838 نقطة رابحا 0.25 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7793 نقطة فاقدا 0.34 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7838 نقطة رابحا 19 نقطة بنسبة 0.26 في المائة. وارتفعت السيولة 0.3 في المائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة إلى 99.3 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.18 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 2 في المائة إلى 99.5 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.7 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 586 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 421 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة بقيمة 305 ملايين ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "عناية" بنسبة 8.2 في المائة ليغلق عند 33.60 ريال، يليه "متطورة" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 12.98 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 46 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ميفك ريت" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 8.82 ريال، يليه "الجزيرة ريت" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 15.62 ريال، وحل ثالثا "أسيج" بنسبة 2.33 في المائة ليغلق عند 18.44 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 228 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه "الراجحي" بنسبة 8 في المائة بقيمة 169 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 6 في المائة بقيمة 123 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية