طرح تذاكر اليوم الواحد لليومين الأول والثاني من فعاليات سباق "السعودية للفورمولا إي- الدرعية" 2018

طرحت اللجنة المنظمة لسباق "السعودية للفورمولا إي- الدرعية" 2018 فئة جديدة من التذاكر الخاصة بحضور أيام المهرجان والمقرر إقامته في الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري وذلك باستحداث تذاكر اليوم الواحد لحضور فعاليات اليومين الأول والثاني من الأنشطة المرافقة للسباق، والتي تتيح للزوار خيارات أوسع للمشاركة في أكبر فعالية رياضية وموسيقية وثقافية تنظّم في المملكة، حيث يمكن للجماهير حضور الحفل الموسيقي الذي يجمع النجم إنريكي ايغليسياس ونجم البوب والآر آند بي جيسون ديرولو ضمن فعاليات يوم الخميس 13 ديسمبر في سباق فورمولا إي بحصولهم على تذكرة اليوم الواحد بسعر 330 ريال، والأمر ذاته لليوم التالي (الجمعة 14 ديسمبر) حيث يمكن للجماهير حضور حفل الفرقة العالمية "بلاك آيد بيز" وأسطورة الموسيقى العربية عمرو دياب.

وستكون فعاليات اليوم الثالث من سباق "السعودية للفورمولا إي - الدرعية" في 15 ديسمبر (يوم السبت) درة تاج الفعالية التي تمتد على مدى 3 أيام، حيث ستتضمن فعاليات اليوم الأخير، بالإضافة إلى السباق الكبير، عرضاً موسيقيا ضخما يحييه كل من فرقة "ون ريببليك" ومنسق الأغاني الشهير والمنتج العالمي ديفيد غيتا، وقد خصص لهذا اليوم فئة من التذاكر تبدأ سعرها من 395 ريالاً لحضور فعاليات هذا اليوم.

أما تذاكر الأيام الثلاثة مجتمعة من فئة "جراند ستاند" والتي يبدأ سعرها من 950 ريال، إضافة إلى حملة تذاكر "الشخصيات الهامة" و"كبار الشخصيات" المتوفرة بسعر 4,450 و10 آلاف ريال على الترتيب فهي ستتيح الفرصة للمشجعين والجماهير الاستمتاع بفعاليات الأيام الثلاثة بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية المذهلة المخصصة لحملة تذاكر فورمولا إي، وتتمثّل الطريقة الوحيدة لحضور الحفلات الستة جميعها على مدى الليالي الثلاثة في زيارة الرابط www.ad-diriyah-eprix.com واقتناء تذكرة الليالي الثلاثة لسباق "السعودية" للفورمولا إي- الدرعية، والتي تبدأ أسعارها من 950 ريال لتذكرة "جراند ستاند" للأيام الثلاثة، والتي تتيح توفير 105 ريالات وحضور حفلات الأيام الثلاثة (وقوفاً)، مع الحصول على مقاعد من فئة "جراند ستاند" لحضور السباق من مواقع تتمتع بإطلالات مذهلة على المضمار الذي يستضيف المنافسة بتاريخ 15 ديسمبر، بالإضافة إلى "قرية فورمولا إي" التي تستضيف مجموعة من الأنشطة والفعاليات، والمناطق المخصصة للعائلات والترفيه مع منصات للمأكولات والمشروبات.

أما فئتا التذاكر "الشخصيات الهامة" (4450 ريال سعودي) و"كبار الشخصيات" (10 آلاف ريال سعودي) فهي تضمن الدخول إلى "الدائرة الذهبية" في كافة الحفلات على مدى الأيام الثلاثة، ليكون أصحابها على مقربة من نجومهم، وذلك مع إمكانية الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من خيارات الطعام والرفاهية والإطلالات الجميلة على فعاليات السباق، والدخول إلى المضمار قبل المنافسات.



ولمزيد من المعلومات حول سباق "السعودية" للفورمولا إي - الدرعية، بما في ذلك البرنامج ومعلومات التذاكر، يمكن زيارة الموقع: http://fiaformulae.com/Ad-Diriyah .